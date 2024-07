Steinen: Wimpelwanderer kommen in Steinen an

Sechs Tage Wandern

Die Emmendinger hatten eine sechstägige, 96 Kilometer langen Wanderstrecke über die Schwarzwaldhöhen, hinter sich gebracht. Bei dieser Wanderung ist der Wimpelstock stetig mitzutragen. Die ersten drei Etappen wurden vom Vorsitzenden und Wanderführer des Schwarzwaldverein Emmendingen, Wieland Valasek, geführt. Ab der vierten Etappe übernahmen die Wanderfreunde aus dem Markgräflerland die Wegwegführung. Bis zum Freitag hatte die Wimpelwandergruppe einige Herausforderungen bei An- und Abstiegen zu bewältigen. Vom vorletzten Etappenziel in Zell begann der letzte 17 Kilometer lange Wanderweg am morgen über Hausen, Schopfheim an der Wiese entlang mit 25 Teilnehmern zum Ziel nach Steinen.

Empfang in Steinen

Dort wurde die Delegation aus Emmendingen von Bürgermeister Gunter Braun und den Wanderfreunden aus Steinen zu einem kleinen Bankett empfangen. Am Samstag war der endgültige Abschluss der Wimpelwanderung. Die Emmendinger Wimpelwander-Delegation marschierte zur Eröffnung der 155. Jahreshauptversammlung des Gesamtschwarzwaldvereins am Morgen in die Wiesentalhalle ein und überreichte den Wimpelstock den Wanderfreunden des Ortsverein Steinen. Die Steinener Wanderfreunde müssen im nächsten Jahr den Wimpelstock zum nächsten Austragungsort, Lahr-Reichenbach, den dortigen Wanderfreunden überbringen.