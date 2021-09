Steinen „Wir alle helfen uns gegenseitig“

Steinen (hjh). Mit einem Stehempfang begrüßte die Gemeindeverwaltung am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus Hägelberg ganz offiziell junge Leute, die sich für die berufliche Laufbahn von Erzieherinnen entschieden haben oder zumindest ihr Interesse an diesem anspruchsvollen Beruf signalisierten, indem sie am 1. September ihr Vorpraktikum im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes begannen.

Die Kommune bildet im Kindergartenjahr 2021 / 22 in allen drei Ausbildungsjahrgängen zwölf Personen zu Erzieherinnen aus. Zehn Azubis sind Teilnehmende der „praxisintegrierten Ausbildung“, zwei sind Praktikantinnen im Anerkennungsjahr, wie Sven Schreiber, der zuständige Sachbearbeiter in Steinens Verwaltung, „hochzufrieden“ mitteilte. Und er betont: „Diese Ausbildung ist für unsere Gemeinde von großer Bedeutung. Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, die die Voraussetzungen dafür erfüllt.“ Allein in diesem Jahr könne die Gemeinde für die vier Einrichtungen in ihrer Trägerschaft sechs neue Azubis begrüßen.