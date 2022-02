Steinen „Wir sind Krisenmanager geworden“

„Nur wenn der Schwellenwert von vier bis fünf erkrankten Schülern in einer Klasse, also 20 Prozent positiv getestet werden, spricht das Gesundheitsamt von einem relevanten Ausbruchsgeschehen und wir schicken die Schüler dann für fünf Tage ins Homeschooling“, so Steinens Schulleiter. Der Fall sei am Meret-Oppenheim-Schulzentrum bereits vorgekommen. Fünf Tage seien aber eine vergleichsweise vertretbare Zeitspanne, findet er. Auf die Schwere der Krankheitsverläufe der aktuellen Corona-Variante angesprochen, meint Royl: „Aus unserer Sicht sind das keine schweren Verläufe.“ Oftmals seien die betroffenen Schüler bei einem positiven Ergebnis selbst überrascht, weil sie bei sich keine Symptome feststellen.

Das Gleiche gelte im übrigen für die Lehrkräfte. Trotz Impfungen, Masken und regelmäßigem Lüften kämen auch bei Lehrern Ansteckungen vor. Mit milden Verläufen, wie Royl betont. Vor Weihnachten seien alle Pädagogen von der Testpflicht befreit gewesen, „jetzt nehmen sie das Testangebot wieder wahr“. Regelmäßig würden Klassenräume gelüftet, dazu habe das Meret-Oppenheim-Schulzentrum extra CO2-Messgeräte angeschafft und in zwei kleineren Klassenräumen gebe es Lüfter. Royl lässt keinen Zweifel, dass ein regulärer Unterricht und auch die Prüfungen in Steinen stattfinden können.

Relativ entspannt wirkt Schulleiterin Doris Schack von der Grundschule Höllstein-Hüsingen: „Bei uns läuft der Schulunterricht weitgehend normal“, bestätigt sie. „Wir haben nur vereinzelte Corona-Fälle.“ Eine temporäre Klassenschließung sei noch nicht nötig gewesen. „Wir haben das Glück, dass bei den dreimal wöchentlich stattfindenden Corona-Testungen noch kein positiver Fall dabei war und wir noch keinen Schüler nach Hause schicken mussten.“ Die wenigen Infektionen seien im häuslichen Bereich aufgetreten, was den Schulbetrieb aber nicht beeinträchtigt habe. „Das wundert uns und freut uns“, kommentiert Schack. Ein Faktor sei vermutlich die überschaubare Größe der Grundschule Höllstein-Hüsingen mit 81 Schülern und sechs Lehrkräften, die alle geimpft und geboostert seien. „Wir kennen uns alle und das macht es leichter“, sagt die Schulleiterin abschließend.

„Wir sind zu Krisenmanagern geworden“, berichtet die Rektorin der Wiesentalschule, Heike Schmarje, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Begriff trifft es. Tagtäglich gibt es neue Anordnungen und Maßnahmen. Ich bin jeden Tag zwei Stunden nur mit organisatorischen Dingen beschäftigt. Das ist alles sehr zeitaufwendig.“ Zeit, die ihr für den Unterricht fehlt. Am Mittwoch flatterte der Erlass auf den Tisch, ab sofort keine kompletten Klassen mehr in Quarantäne zu schicken. Dazu hat Schmarje eine dezidierte Meinung: „Wenn man eine Durchseuchung will, dann soll man das klar aussprechen.“

Aktuell ist keine einzige Klasse wegen Corona-Fällen in Quarantäne, berichtet die Maulburger Schulleiterin. Gewissenhaft würden die Testungen bei Schülern wie Lehrern in den vorgesehenen Intervallen durchgeführt. Das ist bei ungeimpften Lehrern täglich der Fall. „Unter Aufsicht und mit anschließender Dokumentation“, beschreibt die Rektorin den Aufwand.

Die Corona-Bestimmungen führten auch dazu, dass es insbesondere nachmittags zu Unterrichtsausfall komme. „Um eine Durchmischung der Schüler in der Mittagszeit zu verhindern“, wie die Schulleiterin weiter begründet.

Vielleicht kehre man aber langsam zur Normalität zurück. In dieser Woche fanden die Konferenzen anlässlich der Halbjahreszeugnisse statt. „Sonst treffen wir uns eher in Teilkonferenzen“, so Schmarje. Es folgen die Beratungsgespräche mit den Eltern zur Empfehlung der weiteren Schullaufbahn ihrer Kinder.

Auf das Thema Lernrückstand durch die Pandemie angesprochen, antwortet Heike Schmarje differenziert: Ja, es gebe einen Lernrückstand, aber nicht nur wegen Corona. Für den Lernrückstand seien auch gesellschaftliche Veränderungen oder mangelnde elterliche Unterstützung verantwortlich.

Die Wiesentalschule betreut mit 43 Lehrkräften insgesamt 430 Schüler der Klassen eins bis zehn.