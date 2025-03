Steinen: Wo minderjährige Mütter Hilfe finden

Als Alternative dazu gibt es die anonyme Geburt, wie sie etwa die Geburtsklinik des St. Elisabethen-Krankenhauses in Lörrach anbietet. Diese braucht im Gegensatz zur vertraulichen Geburt keine Vorlaufzeit. „Wenn eine Schwangere merkt, dass bei ihr die Wehen einsetzen, kann sie in die Geburtsklinik gehen, ohne befürchten zu müssen, dass sie erst noch ein kompliziertes Verfahren durchlaufen muss“, schildert Petrucci das Vorgehen. Die anonyme Geburt sei zwar – ebenso wie die Babyklappe – rechtlich zwar eigentlich nicht vorgesehen. „Aber es ist toll, dass es beide Angebote im Landkreis Lörrach gibt“, sagt Petrucci.

Nach der Geburt

Die Babyklappe befindet sich am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach. An einer von der Straße her nicht einsehbaren Seite des „Eli“ ist eine größere metallene Klappe in die Wand eingelassen. Ein Schild neben der Klinik weist auf den Ort hin. Eine dicke, weiche Unterlage, darauf eine Decke und ein Kissen für ein Baby liegen hinter dieser Klappe bereit. Eine Lampe erzeugt Wärme, ein Neugeborenes kann dort sicher und anonym abgelegt werden, was zuletzt 2021 geschah. Der abgelegte Säugling wird nicht sofort zur Adoption freigegeben, die Mutter hat acht Wochen Zeit, ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Etwa 80 solcher Babyklappen gibt es bundesweit bisher, sagt Petrucci.

Im Zeitraum von der Schwangerschaft bis zum vollendeten dritten Lebensjahr greift die Fachstelle Frühe Hilfen mit ins Rad. Dort ist Lea Feldheim Erziehungsberaterin. Sie weist unter anderem auf die „HalLÖchen-Familien-App“ für den Landkreis Lörrach hin. Diese kann kostenlos heruntergeladen werden und enthält einen Überblick über alle Anlaufstellen für Schwangere und Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren. „Es ist wichtig, dass alle Angebote niederschwellig sind“, legt Feldheim dar. „Hier kann jede 15-Jährige kostenlos Hilfsangebote finden.“ Es gibt etwa eine Übersicht über Gruppen- und Kursangebote für die jeweilige Zielgruppe.