Steinen: Wo selbst Steckenpferde mitreiten

Angebote für die Jugend

In Zukunft will sich der Reitverein stärker auf die Jugend und Anfänger fokussieren. Dazu sollen Basisprüfungen angeboten werden, die speziell auf Einsteiger ausgerichtet sind. Jugendtage, etwa in Form von Ausflügen, werden das Programm ergänzen. Albiez, die in der Behindertenhilfe arbeitet, will gezielt auch Kinder und Jugendliche mit geistigen Einschränkungen und deren Eltern zu einem Besuch ermutigen. „Wir laden die ganze Gesellschaft zu uns ein“, sagt sie.

Albiez und Haug haben bereits in jungen Jahren mit dem Reiten angefangen. Beide bedauern ein weinig, dass sich nach wie vor nur wenige Jungs für diesen Sport entscheiden. Dass es auch anders geht, beweist der Vorsitzende, der die Liebe zum Pferd als Motivation nennt. Ein Jahr hat er es ausgehalten, nachdem sein altes Pferd verstorben war. Bei einem Familienbesuch in Hamburg wollte er sich eigentlich nur mal ein paar Pferde ansehen. Doch dann stand da „Cadia Ana“. Haug spricht von Liebe auf den ersten Blick. Als Botschafter für den Verein will er seine Begeisterung für die liebenswürdigen Tiere nun auch an andere weitergeben.

Weitere Informationen: https://www.reitverein-wiesental.de