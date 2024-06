Trotz des Starkregens kamen acht Männer und Frauen zur Ehrung der Blutspender. 21 Namen standen auf der Liste, die Bürgermeister Gunther Braun vor der Ratssitzung mit einem Glas Honig und einem Gutschein ehrte. Davon gingen elf Personen zehn Mal zum Blutspenden und erhielten die Ehrennadel in Gold. Fünf Personen gaben 15 Blutspenden ab. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz. Silke Keefer-Pfäffle war es, die mit der Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz für 50 Blutspenden ausgezeichnet wurde. Das Rote Kreuz nahm Rainer Eiche, Ralf Fockers und Martin Wetteskind 75 mal das Blut ab. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit Ehrenkranz. Rolf Asal (in der Mitte des Bildes mit einem Glas Honig in der Hand) ging 100 mal Blut spenden. Auch er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz. Blut können Wissenschaftler nicht künstlich herstellen, deshalb kann eine solche Spende Leben retten