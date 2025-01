Steinen: Zeitreise in die Musik der Belle Epoque

Es war ein schöner Abend. Der französische Titel „C’est un beau soir…“ hielt, was er versprach. Das dritte Konzert der Reihe „Klassik @ 5“ im Meret-Oppenheim-Schulzentrum gab Einblick in die französische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, war also eine Zeitreise in die Welt der Belle Epoque und des Impressionismus mit dem Zentrum Paris.