Steinen Ziel ist das Vor-Corona-Angebot

Zehn Mal sei man seit Beginn der Sanierung umgezogen, berichtet Kolibaba. Die Zeit sei geprägt gewesen von Kistenpacken und -schleifen. Etwas Positives kann Kolibaba dem Hochwasser aber abgewinnen: Bei der ersten Sanierung war der Boden trotz Bitten nicht erneuert worden. Nach dem Hochwasser sei dies aber unumgänglich gewesen.

Für dieses Jahr haben sich Seifert und Kolibaba einiges vorgenommen: Ziel sei es, die Struktur der Jugendarbeit der Gemeinde wieder auf das Niveau von vor Corona und Sanierungen zu bringen. Dazu zählen Angebote wie das Jugendcafé, der Kidstreff, das Schülercafé und die Kinder- und Jugendwerkstatt, die in der ehemaligen Schreinerei Sprang an der Eisenbahnstraße untergekommen ist.

Skater-Platz steht weiterhin auf Agenda

Darüber hinaus gibt es noch das mobile Sommer-JUZ-Projekt, bei dem das Team an Treffpunkten von Jugendlichen vertreten sein will. Auch den Skater-Platz will es in Angriff nehmen. Das sei etwas liegen geblieben, aber man habe das Projekt mit den Jugendlichen gemeinsam in Angriff nehmen wollen, damit sie auch ihre Ideen einbringen können. Daher sei das nun erst jetzt möglich, sagte Kolibaba.

Auch eine Jugendhilfe-Planung will das Team gemeinsam mit dem Landkreis erarbeiten. Bei der Planung vor 17 Jahren seien einige Ideen entstanden, die sich bewährt hätten. Andere seien zwar gut, aber nicht so leicht umsetzbar gewesen, sagte Kolibaba. Es gehe bei diesem längeren Prozess darum, zu ermitteln, welche Bedürfnisse Kinder und Jugendliche in Steinen haben, und entsprechende Angebote zu entwerfen.

Er zeigte sich übrigens erfreut, dass immer noch viele Jugendliche zu den Angeboten gekommen seien, als das Zentrum geöffnet hatte. Nun suche man wieder Kontakt zu jungen Erwachsenen, die sich etwa beim Spieldorf ehrenamtlich engagieren wollen.