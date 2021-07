Steinen Zivilcourage Jugendlicher fördern

In Corona-Zeiten aber reise er, Polizeibeamter im Ruhestand, gemeinsam mit Bundespolizist André Mergenthaler zu den Schulen, um die Zertifikate und ein Präsent, einen Einkaufsgutschein von Pro Lörrach, zu überreichen.

Die Zivilcourage Jugendlicher zu fördern, dabei auch Mut zum beherzten, aber durchdachten und abgesicherten Eingreifen zu machen, ist Greßlin zufolge zentrales Anliegen des Programms. Dabei erlernen die Schüler auch Verhaltensweisen, die mittel- und langfristig Sinn machen. Sie lernen fürs Leben, fügte Konrektorin Doris Jaenisch als FFiBB-Projektleiterin am Schulzentrum an.

Beim FFiBB-Training, das in Theorie am Schulzentrum und in der Praxis in Bussen und Bahnen stattfand, hätten die damaligen Achtklässler, so Greßlin, sehr enagiert mitgemacht und dabei auch gelernt, kritische Situation früh zu erkennen und zum Beschwichtigen die richtigen Worte und auch die passende Körpersprache zu finden. Sie hätten gelernt, sicher, freundlich, aber doch bestimmt aufzutreten, und dass zur Deeskalation nicht nur Fahrzeugbegleitende, sondern auch alle anderen mit Zivilcourage, stets im Team, mindestens also zu zweit, eingreifen.

Es sollte nicht eingeschritten werden, wenn Erwachsene oder auch betrunkene oder unter Drogeneinfluss stehende Jugendliche Stunk machen. „Ihr als Fahrzeugbegleitende seid keine Hilfssheriffs oder Kontrolleure, sondern gut ausgebildete Schlichtende“, sagte Greßlin bei der Zertifikatsübergabe.

Eingreifen solle man mit dem Fokus auf Gleichaltrige oder Jüngere etwa, wenn Schubsen oder Drängeln am Bahnsteig oder an der Bushaltestelle zu gefährlichen Situationen führt, wenn Schwächeren absichtlich das Ein- oder Aussteigen oder aber ein Sitzplatz verwehrt wird, wenn Vandalismus oder Vermüllung verhindert werden kann, erklärte der Polizeibeamte im Ruhestand.

Es sei erfreulich, dass das seit rund einem Jahrzehnt laufende Projekt des Kreises positive Ergebnisse zeigt, so Greßlin.

Kaum Randale in Bussen und Bahn, deutlich weniger Beschädigungen und Vermüllung – das zeige, dass der Einsatz von Fahrzeugbegleitenden zu mehr Rücksichtnahme und durchdachtem Verhalten führe.

Die Schüler sagten auf die entsprechende Frage nach ihren Erfahrungen mit dem Programm, dass man Dinge gelernt habe, mit denen man Mitmenschen helfen und sich gleichzeitig eine gewisse Selbstsicherheit erarbeiten könne.

Neu als Fahrzeugbegleitende zertifiziert sind am Scuzentrum Polina Andreieva aus Wehr, Chloé Exner, Hannah Jacob und Natalie Gsellinger aus Schopfheim, Aliyah Schlageter und Niclas Klemm aus Schopfheim-Langenau, Mariel Tönz aus Rheinfelden-Eichsel, Kevin Steinegger und Tobias Guggenbühler aus Steinen-Hägelberg, Leon Bombach aus Maulburg sowie Hamid Ahmadi aus Lörrach.