Steinen (chs). Steinen hat im Moment das, was andere gerne hätten: viel Schotter. Rainer Eiche (SPD) hat in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses noch einmal auf die Haufen mit Gesteinskörnungen auf dem Friedhof in Höllstein hingewiesen. „Es handelt sich hier um eine Fehllieferung“, entgegnete ihm Bürgermeister Gunther Braun. „Es wurde uns zu viel Schotter geliefert. Er wird wieder auf andere Friedhöfe verteilt“, versicherte Braun. Eiche sprach auch die vielen Baustellen in Höllstein an. Ob es denn so viele Wasserrohrbrüche gebe, fragte er. Braun sagte, Arbeiten an den Wasserleitungen und am Kanalnetz würden durchgeführt. Es handele sich aber nicht um „außergewöhnliche Maßnahmen.“