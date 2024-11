Steinen: Zu viele Bau-Abweichungen – Kritik wird laut

Der Bauausschuss hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, der Firma Monden-Bau aus Maulburg den Auftrag für die Sanierung der Mischwasser- und Regenwasser-Hausanschlussleitungen für das Gebäude an der Eisenbahnstraße 11 zu erteilen. Die Auftragssumme beträgt 58 552 Euro. Die Maßnahme ist notwendig, weil die Wurzeln des Baums die Leitungen beschädigt haben. Die alten Steinzeugleitungen werden durch Polypropylen-Leitungen ersetzt. Der Eigentümer der Privatfläche, eine Wohnungseigentümergemeinschaft, will sich an der Maßnahme mit 20 000 Euro beteiligen. Das entspricht 50 Prozent der Sanierungskosten auf dem Privatgelände. Die Baumaßnahme wird Mitte Januar durchgeführt.