Steinen. Extremes Tauwetter bis in die oberen Berglagen und starke Regenfälle haben die Abwasserentsorgung in der Steinener Kanalisation dieser Tage bis an die Grenzen ihrer Kapazität gebracht. So waren die Abwasserhebeanlagen in den Ortsteilen Endenburg und Kirchhausen mit den auftretenden Wassermengen kurzzeitig überlastet, wie Jürgen Zieringer, Leiter Technische Betriebe, in einer Mitteilung schreibt.