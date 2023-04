Steinen Zusammenhalt als Anliegen

Vor 20 Jahren zogen die Stiefvaters, also der Verstorbene, seine Ehefrau Rosemarie, die er 1977 geheiratet hatte, und die beiden Kinder ins neu erstellte Eigenheim in Hofen. Der gebürtige Stettener hatte zuvor durchgängig in Lörrach gelebt, zuerst in Stetten, dann in Brombach.

Brüder pflegen Handwerk

In Stetten wurde er am 8. Mai 1948 als drittältestes von zwölf Kindern einer Handwerkerfamilie geboren. Der Vater war Seiler und dieses Handwerk pflegte der Filius mit zwei Brüdern später weiter. Bei Dorf- und Brauchtumsfesten und ähnlichen Veranstaltungen zeigten die drei Stiefvaters ihr Handwerk – das große Hobby des Vaters übernahm vor einigen Jahren von den beiden in Ruhestand gegangenen Brüdern Sohn Philipp.