Steinen Zwangsläufiges Zusammenwachsen

Durch die sich entwickelnden Flächen zwischen Höllstein und Steinen wird sich ein Zusammenwachsen der beiden Zentren Lindenplatz und Cornimont-Platz zwangsläufig ergeben. Geographisch liegen unsere Einkaufs- und Erlebniszentren mit dem Neubau des Kinos genau in der Mitte. Also wichtige Anlaufziele, die nicht wie in anderen Gemeinden weit draußen vor der Stadt liegen. Somit ist es städtebaulich unsere Aufgabe, die Verbindungsachse und die Enden, die wir als Kommune beeinflussen und gestalten können, attraktiv und nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier als Gemeinde an Attraktivität nur gewinnen können, und die Chance haben, auch neue Themen aufnehmen können.

Frage: Steinen ist notorisch klamm. Große Projekte wie Schulzentrum und Kläranlage wurden hier verwirklicht, aber im Vergleich zu Maulburg gibt es wenig Industrie, die Gewerbesteuer abwerfen könnte. Hätte man in der Vergangenheit und auch jetzt mehr in die Wirtschaftsförderung investieren sollen?

Wie sich die Dinge entwickeln, kann im Vorgriff niemand sagen, jedoch hätte man in die Zukunft gerichtet in der Vergangenheit mehr Augenmerk auf die kontinuierliche Einnahmenseite schauen sollen. Hier insbesondere das Thema der Verpachtungen sowie der Besitz an Gemeindegrundstücken. Hier liegt der Verwaltung der Antrag der CDU zur Einrichtung einer dafür vorgesehenen Stelle vor. Diese ist auf jeden Fall sinnvoll, um die Bedürfnisse und den regelmäßigen Austausch sowie die Vernetzung Verwaltung und Unternehmen bedarfsgerechter zu gestalten. Um die Unternehmen zu fördern, haben wir den Beitritt zu unserer Wirtschaftsförderagentur wieder aufgenommen und intensiviert. Über die Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsregion Südwest können wir einiges kompensieren. Eine zusätzliche Stelle für die Aufgaben wäre wünschenswert und sicher sinnvoll, muss aber auch finanzierbar sein.

Frage: Ist es angesichts der leeren Kassen Ihrer Meinung nach noch sinnvoll, wenn die Gemeinde ein Freibad hat, und warum?

Ja, da nach meiner Auffassung die Möglichkeit das Element Wasser erleben sowie Schwimmen lernen zu können ein Grundbedürfnis ist. Zumal wir als größere Kommune hier im Landkreis dies unseren Bürgern als Teil der Grundversorgung anbieten sollten. Das allseits beliebte Freibad Steinen ist eine der wenigen „freiwilligen“ Aufgaben der Gemeinde, die es nach Auffassung vieler zu erhalten gilt. Zudem sprechen die zentrale Lage sowie die technischen und wirtschaftlichen Rahmendaten gerade für diesen Standort.

Frage: Eines Ihrer Wahlversprechen war der Bau eines neuen Rathauses. Jetzt gibt es erst einmal eine Container-Lösung. Platz auf der „Alten Weberei“ – wie einst angedacht – gibt es auch nicht mehr. Wo soll es denn hin?

Der Bau des zentralen Bürgerbüros soll nach 40 Jahren alle öffentlich wichtigen Anlaufstellen der Gemeinde vereinen. Hier müssen vor allem die neuen Anforderungen, sowie die Barrierefreiheit und Digitalisierung endlich Berücksichtigung finden. Mit der Beantragung und Genehmigung des städtebaulichen Sanierungsprogramms ist die Gemeinde überhaupt in der Lage, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in Abstimmung mit Städteplanern, dass die Verortung des neuen oder sanierten Rathauses auf jeden Fall im Kernort erfolgen soll, um diesen weiter attraktiv zu halten.

Frage: Einige Gemeinderäte scheinen den Eindruck zu haben, die Gemeinde werde oft vom Landratsamt ausgebremst. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn ja, bei welchen Themen?

Das Arbeiten in unserem komplizierten und äußerst bürokratisierten Rechtsstaat ist nicht immer einfach und leicht zu verstehen. Das geht uns allen so. Hier wünschte ich mir wirklich auf allen Ebenen eine deutliche Umkehr zu mehr Pragmatismus und gemeinsamem und verständlicherem Handeln. Die Beziehung zwischen Landratsamt und Gemeinde würde ich als sehr gut und auch verständnisvoll bezeichnen. Jedoch kann man sich des Eindrucks oft nicht erwehren. Wie bereits genannt, sind es die komplexen rechtlichen Vorgaben und der jeweilig mögliche Ermessensspielraum der übergeordneten Fachbehörden, die ein einfaches Zusammenarbeiten zwischen den Verwaltungen heutzutage verunmöglichen.

Frage: Was passiert eigentlich mit dem Recyclinghof, wenn die Landesstraße an die Bahngleise verlegt wird?

Der Recyclinghof mus auf jeden Fall verlegt werden. Hier ist das dafür zuständige Landratsamt bereits mit Hochdruck an der Erarbeitung einer Lösung im Interesse der gesamten Bevölkerung im vorderen Wiesental. Wir werden hier als Gemeinde natürlich mit allen Kräften unterstützen, um auch die Entsorgung für unsere Bürger auf hohem Niveau zu sichern.