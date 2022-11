Steinen Zwei Perlen der Quartettliteratur

Das beliebte Amerikanische Quartett von Dvorák entstand während eines Ferienaufenthalts im Sommer 1893 im ländlichen Iowa, wo der Komponist sich im Kreise seiner Landsleute vom Treiben in der Großstadt erholte und seiner Inspiration bei vielen Spaziergängen am Turkey River freien Lauf ließ. Entstanden ist ein pastorales Werk mit Naturstimmungen und Vogelgezwitscher in wahrer Sommerlaune.

Ravels Quartett war für den 28-jährigen Komponisten ein Meilenstein. Es stellt seinen Durchbruch dar zu einer sehr eigenen, völlig neuen Klangsprache. Sein älterer Kollege Claude Debussy beschwor ihn, an diesem Meisterwerk keine einzige Note zu ändern.

Zu den Musikerinnen

Eleonore Indlekofer, die erste Violinistin des Ensembles, kehrte nach ihrem Musikstudium in Karlsruhe und Freiburg nach Lörrach zurück und war einige Jahre im Radiosinfonieorchester Basel tätig. Als freischaffende Musikerin spielt sie bei verschiedenen Anlässen, in unterschiedlichen Besetzungen und als Solistin.

Die vielseitige Geigerin Patricia Scrocco ist im Elsass geboren und aufgewachsen. Sie absolvierte ihr Musikstudium am Konservatorium der Musikakademie Basel. Neben der klassischen Kammermusik gilt ihre Leidenschaft der Tangomusik.

Die in Bern geborene Künstlerin Ursula Müller studierte an der Musikhochschule Zürich Violine und Viola und arbeitete über vier Jahre im Orchester der Oper Zürich.

Die Cellistin Anita Gwerder, geboren in Hamburg, lebt seit 2000 in ihrer Wahlheimat Lörrach. Sie studierte in Hamburg, Darmstadt und Frankfurt Violoncello. Heute ist sie als freischaffende Cellistin und Barockcellistin unterwegs und tritt auch als Solistin auf. Ihre Leidenschaft gilt der Kammermusik.