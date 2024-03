Stellungnahme IG Verkehr: Weiler Tram wird als Vorbild für Lörrach gesehen

So habe die Tram 8 von Basel nach Weil das Betriebsjahr 2023 mit einem neuen Fahrgast-Rekord abgeschlossen. Wegen des großen Erfolgs werde schon lange über eine Verlängerung um 1,6 Kilometer zum Läublinpark diskutiert. „Hier findet die frisch gewählte Oberbürgermeisterin ein Konstrukt von Zuschüssen vor, auf das sich gut aufsetzen lässt“, schreibt IG-Sprecherin Natali Fessmann. Für Weil am Rhein würden nur 1,25 Millionen an Investitionen verbleiben. „Dieser geringen Investition in die umwelt- und klimafreundliche Tramtrasse steht für Weil ein enormer Nutzen gegenüber“, verweist die IG auf durch die Tram dann neu erschlossene Quartiere, womit es wohl noch mehr Nutzer gebe. Unerwähnt lässt die IG in ihrer Mitteilung die jährlichen Betriebskosten der Tram, was im Weiler Rat ein Punkt ist.