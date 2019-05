Stellungnahme Rammstein: Wir wollen provozieren, aber nicht schocken

"Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken", sagte der Keyboarder Christian "Flake" Lorenz dem Musikmagazin "Rolling Stone" (Juni-Ausgabe). Die Band nimmt in dem Interview erstmals öffentlich Stellung zur jüngsten Kritik. "Ein Schock ist etwas Lähmendes. Er ruft keine Reaktionen hervor. Das wollen wir nicht. Wir wollen provozieren, Leute in Bewegung bringen." Lorenz sieht darin das Gegenteil von Unterhaltung. "Wenn man das Publikum unterhalten will, hat man in meinen Augen den Endpunkt der Kunst erreicht. Dann kann man eigentlich auch aufhören."

Nach zehn Jahren ohne neues Album hatte Rammstein Ende März das "Deutschland"-Video mit einer sofort von Protesten begleiteten Provokation angekündigt: In der kurzen Sequenz, die im kompletten Video kaum noch eine Rolle spielt, sind Mitglieder der Band in Kleidung zu sehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnert. "Wer den Holocaust zu Marketingzwecken missbraucht, handelt verwerflich und unmoralisch", hatte dazu etwa der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gesagt.