Stepptanz-DM: Tanzen für den Deutschen Meistertitel

Voller Trainingskalender

Svenja ist durch eine Freundin zum Steppen gekommen, hat im Alter von zwölf Jahren damit angefangen und wurde 2022 sogar Deutsche Meisterin bei den Erwachsenen in der Kategorie „Solo Girls“, voriges Jahr dann Fünfte. Die 22-Jährige lebt inzwischen in Freiburg, wo sie neben ihrem Studium auch trainiert und in einer örtlichen Tanzschule Kindern das Steppen beibringt. Ihr Trainingspensum umfasst wöchentlich vier Tanztrainings sowie an zwei Tagen Krafttraining. Steppen trainiert sie jedoch nicht nur in Freiburg, sondern außerdem möglichst einmal wöchentlich im Elternhaus sowie in der Basler Tanzschule „Tanzwerk“.

Auch noch ein anderes Leben

Bleibt da noch Zeit für Anderes? Svenja lacht: „Aber ja, ich gehe gerne mit den Leuten aus meinem Freundeskreis am See in Freiburg chillen.“ Und sie findet Zeit für eine weitere Ablenkung: Sie tanzt nämlich auch Salsa und hat sich zu einem Schnupperkurs in Jazzdance angemeldet.