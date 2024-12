Stern über Bethlehem: Weihnachtsmusical in der Lörracher Christuskirche

Die Premiere findet am Montag, 23. Dezember, um 17.30 Uhr als Benefizveranstaltung für „ICL help international“ statt. Am Weihnachtsabend, Dienstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr, findet eine Aufführung im Familiengottesdienst statt, beide Male in der frisch renovierten Christuskirche in der Nansenstraße 6.