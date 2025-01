Auch Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg geht davon aus, dass das Schauspiel mangels klaren Himmels in großen Teilen Deutschlands kaum zu beobachten ist. Die Sternschnuppen würden von einer kosmischen Staubspur verursacht, die der Asteroid Phaeton entlang seiner Umlaufbahn hinterlasse - sie erreichten wahrscheinlich am frühen Abend ihren Höhepunkt.

"Zu dieser Zeit befindet sich der Radiant, also der Punkt am Himmel, von dem die Sternschnuppen auszugehen scheinen, allerdings sehr tief über dem Horizont: Die Hälfte der Sternschnuppen verschwindet also unter dem Horizont und bleibt dadurch unsichtbar", merkt Liefke an.