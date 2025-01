Sternsinger im Oberen Wiesental: Rund 90 Kinder und Jugendliche sind derzeit unterwegs

Löffler segnete die Kreide, Kohle, den Weihrauch und die anderen Materialien. Mit dem Auftrag, die Botschaft von der Liebe Gottes in die Häuser zu bringen, diese zu segnen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln, segnete er auch die Sternsinger für ihren Weg. Sie ziehen bis 6. Januar durch Todtnau, Schönau und die Ortsteile sowie die GVV-Gemeinden.