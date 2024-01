Sternsinger in Steinen und Maulburg: Sammeln für Hilfsprojekte

Beim Familiengottesdienst spendeten die Sternsinger auch den Gottesdienstbesuchern ihren Segen. Foto: zVg/ Stephanie Wohlbold

Im Gottesdienst, von Carola Sudau und Georg Schenk vorbereitet, wurde besonders auf die Bedeutung des Regenwaldes eingegangen. Danach gab es im Bernhardheim noch einen Imbiss für die fleißigen Sternsinger, ihre Eltern und Begleitpersonen. Viele der Kinder zeigten sich begeistert und versprachen, im nächsten Jahr wieder bei der Aktion dabei zu sein. Anschließend konnten die Sternsinger ihre königlichen Gewänder abgeben und zufrieden nach Hause gehen, heißt es in der Mitteilung.

Aktion seit 70 Jahren

Laut Kirchengemeinde gibt es die Aktion Sternsingen bereits seit dem Jahr 1954. In den 70 Jahren ihres Bestehens wurden weit über 500 Millionen Euro für Kinder in der ganzen Welt gesammelt. Es ist damit die weltweit größte Aktion, in der sich Kinder für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt einsetzen. Die Aktion Dreikönigssingen 2024 habe den Sternsingern nahegebracht, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. Sie zeigte ihnen, wie die Projektpartner der Sternsinger die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich habe die Aktion deutlich gemacht, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch hier bei uns, eine Einheit bilden. Sie ermutigte die Sternsinger, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen, heißt es in der Mitteilung.