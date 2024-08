Stettemer Strooßefescht: Bald steigt Lörrachs größte Fete

Mehr Toiletten

Mit dem Schulhof der Fridolinschule müssen die Veranstalter in diesem Jahr nochmals auf einen attraktiven Ort der Festmeile verzichten – noch wird dieser für die Bauarbeiten in der Schule benötigt. Indes sollen im Bereich der Grundschule ebenso wie beim „Adlerfass“ und beim „Markgräfler Hof“ neue Toilettenanlagen aufgestellt werden und somit die zentrale Anlage in der Fridolingasse entlasten (was gewiss auch bei den umliegenden Anwohnern auf Zustimmung stoßen wird).

Das kulinarische Angebot

Das kulinarische Angebot reicht wieder von deftig bis süß: Flammwaie, Würste aller Art und Steaks vom Grill, Güggeli, Burger, Schupfnudeln und Raclette – um nur einige Beispiele zu nennen – werden ebenso offeriert wie Crêpes, allerlei Süßwaren und – ja, sie sind dabei: Baumstriezel der Siebenbürger Sachsen.

Auftakt mit Fassanstich

Getränke stehen ohnehin in großer Auswahl zur Verfügung, die Lörracher Brauerei Lasser spendiert abermals das Fass zum Anstich am Samstag, 31. August, um 14 Uhr beim Markgräfler Hof. Musikalisch begleitet wird die Zeremonie in diesem Jahr von der Gugge ’53.