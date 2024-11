Abstimmung über EU-Kommission Vor finalem Votum: Von der Leyen wirbt um Zustimmung

Ursula von der Leyen will am 1. Dezember in ihre zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin starten. Ihr Team ist nicht unumstrittenen - kurz vor dem finalen Votum kündigt die Deutsche neue Pläne an.