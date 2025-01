Steuerrecht und Reha-Training: BFH: Mitgliedschaft im Fitnessstudio nicht absetzbar

Kosten für das Fitnessstudio sind grundsätzlich nicht absetzbar

In erster Instanz hatte bereits das niedersächsische Finanzgericht die Klage in diesem Punkt abgelehnt, der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung. Der sechste Senat begründet das damit, dass die Klägerin ihre Wassergymnastik nicht unbedingt in einem Fitnessstudio absolvieren musste, da es dafür etliche Anbieter gibt.