Stiftung Altenpflege: Der Erlös kommt bei den Menschen an

Im Namen des Pflegeheims Markgräflerland, das mit 4000 Euro den Löwenanteil erhielt, bedankte sich Heimleiterin Natalie Stenzel. Damit könne eine Reihe von Aktiv-Maßnahmen wie eine Fahrrad-Rikscha angeboten werden, die sei im regulären Budget nicht enthalten. Auch für die Alltagsbetreuung und Freizeitgestaltung sowie zur Würdigung der 70 ehrenamtlichen Helfer könne das Geld gut genutzt werden.

Wohlfühloase schaffen

Maximilian Rabe, stellvertretender Vorsitzender der Diakoniestation Weil am Rhein-Vorderes Kandertal, bedankte sich gemeinsam mit Klauda Brahollari, Leiterin der Tagespflege in der Hauptstraße 197, für die Zuwendung. Mit dem Geld werden die Gartenmöbel in der Tagespflege ersetzt und so eine neue Wohlfühloase für die Patienten geschaffen.