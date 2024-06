Stimmen-Festival 2024: 30 Jahre Stimmen-Festival: Interview mit Timo Sadovnik

Seit Jahren beklagen Veranstalter das zögerliche Publikumsverhalten in puncto Vorverkauf. Erschwert das Ihre Arbeit und Planung?

Ein Festival ist immer spekulativ und wetterabhängig. Aber das Ganze hat sich tatsächlich verschärft. Auch mit Blick auf die Preissteigerungen. Besonders bei Außenspielortern wie in der Schweiz, wo sich die Kosten für Bühne und technische Ausstattung verdoppelt haben. Damit müssen wir uns arrangieren. Das erfordert einen neuen Blick auf künftige Konzeptionen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen: Wie oft spielen wir Openair? Wo spielen wir? In welcher Größe, mit welchem Aufwand? Das Festival zu verkleinern, ist leicht gesagt, aber kein Allheilmittel. Denn die großen Namen, die wir ja in der Region auch so sehr schätzen, treten nun mal erst ab einer bestimmten Zuschauerzahl auf.

Ist das ein Grund dafür, dass diesmal keine Konzerte in Arlesheim stattfinden?

Auch. Und weil das zuletzt keine runde Sache war. Der Trend abnehmender Zuhörerzahlen hat sich generell fortgesetzt. Daher haben wir im Einvernehmen mit der Schweizer Gemeinde beschlossen, das in dieser Form nicht fortzusetzen. Wir setzen uns mit Arlesheim zusammen und suchen Alternativen. Arlesheim hat beispielsweise einen wunderschönen neuen Konzertsaal, geeignet für unverstärkte Musik. Das könnte ein stimmiges Zukunftskonzept werden.

Wollen Sie das Festival örtlich verdichten, Konzertorte quasi in Fahrradnähe?

Das ist auch ein Thema. Auf den Domplatz nach Arlesheim hätten wir an die 1800 Menschen locken müssen – die müssen erst mal alle dahin kommen! Für viele ist der umständliche Weg eine Hemmschwelle. Das Bespielen der Dreilandregion finde ich extrem spannend und sehe darin eine Besonderheit des Festivals, die wir weiterführen möchten. Das darf schon auch mal ein wenig weiter weg sein. Vielleicht könnten wir einen Shuttleservice anbieten. Übertreiben wollen wir es aber nicht und beziehen uns daher auf das Kerngebiet der Grenzregion.

Es wird alles teurer. Beim Blick ins Programm ist man eher freudig überrascht, dass die Preise nicht explodiert sind.

Wir versuchen ja nach wie vor, einem möglichst breiten Publikum den Konzertbesuch zu ermöglichen. Dabei sind wir auf Förderer und Sponsoren angewiesen. Andererseits ist mehr denn je unser Einfallsreichtum gefordert. Wir schauen, wie wir sehr effizient und kostensparend arbeiten können, ohne ein Spar-Programm zu zeigen. Der Stimmenbesuch soll ja ein Erlebnis sein: Das fängt bei hilfsbereiten Parkplatzeinweisern an, geht über die Gastronomie, das Licht, die Atmosphäre, die durch kleine Details geschaffen wird. Diese Details sind extrem wichtig, um dem Festival sein Gesicht zu geben. Wir sind stolz darauf, dass es uns gelingt, bei jedem Spielort das Besondere herauszustellen und ein Erlebnis über das Konzert hinaus zu bieten.

Das Stimmen- wie das Burghofprogramm überschreitet bewusst Genregrenzen. Erstmals ist jetzt Bildende Kunst mit dem Projekt „Paint The Town Red“ der spanischen Künstlerin Esmeralda Conde Ruiz mit dabei, die das Burghof-Entree farblich umgestalten und mit Sound bespielen wird. Verstehen das die Besucher?

Die Resonanz bisher ist positiv. Wir müssen schauen, wie es angenommen wird. Bei Veränderungen – Stichwort neues Burghof- und Stimmen-Design in Rot – gibt es natürlich auch kritische Töne. Diskussionen sind aber gut und bereichernd. Ich finde es eine wesentliche und sinnvolle Weiterentwicklung des Festivals, wenn man das Motiv der Stimme in alle Richtungen weiterdenkt. Das Publikum soll wissen: Wenn ich dort hingehe, erlebe ich das Thema Stimme auch aus neuen, unerwarteten Perspektiven und kann mich inspirieren lassen. Es ist ein spannender Schritt, diese Tür aufzumachen. Das kann Lörrach zu einem faszinierenden Zentrum machen, wo sich all diese Vielfalt zeigen kann.

Vielleicht ist das manchem zu intellektuell?

Das muss ja nicht von jedem so verstanden werden. Es geht ums Erleben. Das passiert automatisch. Wenn ich ein Kunstwerk beschreibe, ist das immer sehr abstrakt. Wenn ich aber eine Installation im Windfang des Burghofs präsentiere, kann jeder hingehen, kommt zufällig oder beim Burghofbesuch vorbei, und erlebt dieses Werk auf seine persönliche Weise. Einer findet es wirr, einer ist begeistert. Aber es macht was mit einem!

Stimmen on tour – das sind Konzerte mit freiem Eintritt in der Regio. Wie wichtig ist das als Appetizer?

Das ist wahnsinnig wichtig. Aber wir müssen uns das auch künftig leisten können.

Mit Ivo Dimchev kommt ein queerer Künstler zu Stimmen zum Konzert im Wenkenpark. Ist das inzwischen sozusagen verpflichtend im Kulturbereich?

Das braucht es. Denn das ist unsere gesellschaftliche Realität. Ivo Dimchev ist ein wahnsinnig interessanter und vielfältiger Künstler, was ich aber keineswegs auf seine sexuelle Orientierung reduzieren möchte. Seine Erscheinung und die Art, wie er seine Kunst präsentiert, wie er mit visuellen, provokativen Elementen und seiner berührenden Stimme auftritt, das finde ich perfekt für das Festival.

Ärgert es Sie, dass der Erfolg von Stimmen allzu oft auf die Marktplatzkonzerte reduziert wird?

Das ist zwar eine Reduktion, aber auch irgendwie berechtigt. Finanziell hat der größte Spielort schließlich eine große Auswirkung. Wenn der nicht funktioniert, ist das nicht gut.

Das Marktplatz- Programm ist sehr heterogen.

Ja das ist unser Ziel! Auf dem Marktplatz braucht es eine gewisse Bekanntheit, und es wird eher pop-lastig. Dennoch kann man auch hier viel variieren, auch was die Altersgruppen angeht. Ich denke, das ist uns gut gelungen mit unterschiedlichen Stilen von Gims bis Jess Glynne. Das Schöne ist aber, wenn sich die Zuhörer auch auf Konzerte einlassen, die nicht zu ihren Favoriten gehören, eben weil es hier stattfindet, weil es Stimmen ist.

Wie läuft der Vorverkauf?

James Blunt in Weil ist ausverkauft. Die Sportfreunde und Bukahara sowie Chris Isaak laufen gut, Gims zieht jetzt an. Bei Jess Glynne ist es bisher noch etwas verhalten. Ich denke, das kommt noch.

Stimmen geht zu Vitra, ein echter Coup. Warum gab’s das nicht schon früher?

Ich denke von Seiten des Campus bestand nicht immer Interesse an solchen Events. Es ist für beide Seiten eine Premiere. Ich bin gespannt. Die Zusammenarbeit funktioniert jedenfalls sehr gut.

Es gibt zwei niedrigpreisige Kinderkonzerte, im Rosenfels und im Wenkenpark. Wie wichtig ist das?

Junge Menschen sollten die Möglichkeit haben, mit Kunst und Kultur in Berührung zu kommen. Das muss aber auch erschwinglich sein. Ich habe selbst zwei Kinder und weiß, wie teuer das schnell werden kann. Natürlich kosten uns als Festival diese Formate auch Geld, diesen Spagat müssen und wollen wir aber hinbekommen. Es geht immerhin um kulturelle Bildung, und die Kids sind das Publikum für morgen. In der Kulturszene ist es inzwischen etabliert, dass es sehr erfolgreiche Bands und Künstler gibt, die sich auf das junge Publikum konzentrieren mit tollem Programm. So können Kinder ganz autark ihre eigenen kulturellen Erlebnisse haben.

Ist es schwierig, dass Stimmen in die Sommerferien hineinragt?

Es ging eben nicht anders – Stichwort Fußball. Die Terminfindung ist generell nicht einfach, das wollen wir optimieren. Mit den trinational unterschiedlichen Ferienstarts ist das aber eine echte Herausforderung.

Ab welchem Moment werden Sie sich entspannt zurücklehnen und auf Ihren Urlaub freuen?

Erst nach dem letzten Konzert. Bis dahin bleibt es spannend.

Stimmenfestival: 4. Juli bis 4. August; www.stimmen.com