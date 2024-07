Stimmen-Festival: Bukahara: Musik für alle Ton- und Gefühlslagen

Das Publikum hat Spaß. Foto: Marco Fraune

Indes: Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts haben Bukahara kein Konzert gespielt, ohne sich zur dortigen Lage zu äußern. Kontrabassist Ahmed Eid trägt ein Shirt mit der Aufschrift „Free Palestine“ und ruft die Parole mehrfach am Abend in die Menge.

Kurzer Stimmungsbruch

Das Publikum reagiert darauf eher verhalten, was wiederum die Band gut findet: Man freue sich, „dass es keine blöden Zwischenrufe“ gab und die Gruppe ihre Meinung äußern dürfe. Gleichwohl sorgen die politische Agenda und der Einschub über „den jetzigen Genozid“ in der bis dahin ausgelassenen Partystimmung für einen kurzen, aber denkwürdigen Bruch. Der sich nach dem tieftraurigen Song „An abb wa binto“ über einen Vater, der in Gaza seine Familie verliert, ebenso schnell wieder verflüchtigt beim Titel „Grotta Delle Ninfe“. Max von Einem bahnt sich kurz darauf mit dem mächtigen Sousaphon einen Weg durchs Publikum: Alles wieder Party.

Sharktank Foto: Bernhard Konrad

Zur Zugabe „Friend“ genießen die Zuhörer noch einmal die eindringlich schöne Stimme von Soufian Zoghlami, der Gitarre spielend hinterm Schlagzeug sitzt, während alle die Hook mitsingen: „Light is my favourite color and bright is the way I follow“.

Sharktank

Als Support hatte die noch junge Band Sharktank aus Wien in ihrem einstündigen Set spielfreudig durchgezogen und nahtlos einen ideenreichen Song an den anderen gehämmert. Mit ihrer ureigenen Mischung aus Punk, Pop und Hip-Hop, mit Katrin Paucz’ Freude am Schreien und Dampfablassen, und mit Michael „Mile“ Lechners mitreißendem Rap lieferte die Band ein mehr als würdiges Vorprogramm.