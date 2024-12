Stimmen-Festival: Die „Beach Boys“ singen bei „Stimmen“ auf dem Lörracher Marktplatz

Mitbegründer, Leadsänger und Haupttexter der Band, Mike Love, schrieb 1961 den Text für den ersten Hit der Beach Boys – es folgten zahlreiche zeitlose Hymnen der amerikanischen Jugend: „Surfin’ USA“, „Fun, Fun, Fun“, „I Get Around“, „California Girls“, „Help Me Rhonda“, „Barbara Ann“, „Good Vibrations“, „Wouldn’t It Be Nice“ und „Kokomo“ – um nur einige zu nennen. Mike Love gastiert mit dem langjährigen Mitglied Bruce Johnston sowie dem musikalischen Leiter Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago und John Wedemeyer in Lörrach. Das Konzert wird ohne Brian Wilson, Al Jardine und David Marks stattfinden.