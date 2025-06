„Stimmen“-Festival: Geglücktes Experiment zum Festivalstart

Melancholische Töne

Musikalisch und textlich düster kommt „Kindspech“ als eines der ersten Lieder daher. Hier ersäuft der Verlassene seinen Kummer in ohnmächtiger Wut mit Kumpels im Wirtshaus. Melancholische Töne schlägt Jürgens dann in „Federkleid“ an, wo er eine vom Herbst beendete süße Sommerliebe besingt: „Und am End is es daunn doch so / Dass die Zeit so schnö varennt / Wos bleibt, des is a Vogerl / In an schworzen Federkleid.“ In dem in Drehorgelmanier mit orientalischen Anklängen vorgetragenen „Hansi da Boxer“ wird erzählt, wie der aus armen Verhältnissen stammende Hansi – „Boxen hat er kenna wia a junger Gott“ – nach großen Erfolgen abstürzt und nach Strich und Faden ausgenutzt wird.