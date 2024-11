Ein Vielzahl Sängerinnen und Sänger aus zahlreichen Chören werden am Samstag, 28. Juni, bei der 22. Ausgabe von „Lörrach singt!“ die Innenstadt zum Klingen bringen. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt dieser Ausgabe des Gesangstags auf der Klarheit und Unverfälschtheit der Stimme(n). So werden die Chöre ohne Verstärkung – also sozusagen „unplugged“ – zu erleben sein. Welche Orte bespielt werden, wie genau das Programm aussieht und welche Mitsingangebote es 2025 gibt, wird noch bekannt gegeben. Interessierte Chöre haben ab sofort und bis zum 31. März 2025 die Möglichkeit, sich per E-Mail an loerrach-singt@burghof.com für die Teilnahme anzumelden. Das dafür notwendige Anmeldeformular ist auf stimmen.com zu finden.