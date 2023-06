Stimmen-Festival Steinen erstmals mit dabei

„Wir freuen uns sehr, dass Steinen und dort ein ehemaliges Industrieareal erstmals Spielort für Stimmen on Tour ist“, sagte Bürgermeister Gunther Braun am Donnerstagnachmittag im so genannten „Rotzler-Werk 1“ in Steinen. Damit würden auch die Bemühungen von Kommune und dem Verein „Kunst & Kultur Steinen“ um eine attraktive Kulturszene und entsprechende Veranstaltungen in der Wiesentalgemeinde gewürdigt.