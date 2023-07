Stimmen in Arlesheim Von den 80er-Jahren in die 70er

Knapp 200 Besucher tummelten sich am Freitagabend vor dieser malerischen Kulisse. Da blieb genügend Platz, um sich bei freier Sicht auf die Bühne irgendwo aufs Kopfsteinpflaster zu setzen, gelegentlich zum Getränkestand rüberzuflanieren oder eben nach Herzenslust zu tanzen. Ein Sommerabend-Idyll, zu dem der melancholische Indie-Rock von Samuel Koechlin aka „Sam Himself“ den perfekten Sound beisteuerte.

Beim Quasi-Heimspiel

Der aus Basel stammende Musiker ging nach dem Schulabschluss umgehend nach New York. Sein Plan damals: als Musiker durchstarten. Das gelang ihm später vor allem auf Schweizer Terrain, wo er unter anderem zwei Mal für den Swiss Music Award nominiert war. Im Oktober 2022 sang er begleitet vom Basler Sinfonieorchester im Stadtcasino, im Februar 2023 feierte er die Plattentaufe seines zweiten Albums „Never Let Me Go“ in der Kaserne. Beim Quasi-Heimspiel mit seiner Band in Arlesheim flogen Sam schnell die Herzen auch derjenigen zu, die ihn bisher nicht auf dem Schirm hatten.