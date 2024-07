„Stimmen“ in Lörrach: Chris Isaak und Tanita Tikaram: Große Momente und magische Funken

Die Wertschätzung, die Chris den Fans entgegenbringt, ist ohnehin bemerkenswert. Bei zwei Songs stromert er mit seiner Gibson-Gitarre durchs Publikum. Später nimmt auch Gitarrist Hershel Yatovitz ein Bad in der Menge. „Feel free to touch him“, lacht Chris Isaak ins Publikum: Fasst ihn ruhig an. Dann bedankt er sich bei den Zuhörern, „dass wir nicht arbeitslos sind“. Sie hätten ja sonst nichts gelernt, scherzt der Kalifornier in seinem paillettenbestickten hellblauen Anzug.

Etliche Glanzlichter

Der gerade 68 Jahre alt gewordene Rock’n’Roller ist keiner, der seine Songs lieblos runterschrammelt, weil er sie schon tausendfach gespielt hat. Ganz im Gegenteil war sein Thema neben der schieren musikalischen Qualität immer auch die stetige Verbesserung des zigfach Gespielten. „Blue Hotel“ und „Wicked Game“ interpretieren er und seine Mitstreiter, mit denen er seit 39 Jahren auf der Bühne steht, mit überbordender Spielfreude. „Baby Did A Bad Bad Thing“, ein weiterer Isaak-Hit, gelingt ihnen als Blues von der finstersten Sorte.

Isaak, der in „Pretty Woman“ auch die hohen Töne meisterlich trifft, besticht immer wieder mit filigraner Gitarrenarbeit. Insgesamt ist der Auftritt reich an Glanzlichtern, darunter das stimmgewaltig vorgetragene „Blue Spanish Sky“ und das Elvis-Stück „Can’t Help Falling in Love“ - beide frenetisch bejubelt. Noch einen „Stimmen-Moment“ gibt es, als Bassist Rowland Salley mit brüchig-schöner Stimme „Killing The Blues“ singt. Salley hat den Song in den 70er-Jahren geschrieben; berühmt wurde er in der Version von Robert Plant und Alison Krauss. Um 22.45 Uhr macht sich ein glückliches Publikum auf den Heimweg.