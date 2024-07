„Stimmen“-Marktplatzkonzert: Sportfreunde Stiller rocken die Bühne – von Norderney nach Lörrach gehüpft

Das „Werkzeug“ will richtig bedient werden. Foto: Kristoff Meller

Die Band könne sich mit der eigenen Musik engagieren, was jeder tun sollte. „Trotzdem haben wir natürlich noch viel Spaß.“ Diese gute Balance sollte dann auch als roter Faden für den besonderen Burli-Abend fungieren.

Coole Kappe, gute Musik Foto: Kristoff Meller

„Tolle Gäste“ zum Start

Zuerst betraten aber nicht die „Sportis“ die Bühne vor den rund 3300 Zuschauern auf dem Alten Marktplatz, sondern zum dritten Mal in dieser Woche mit Begrüßungsworten Festivalleiter Timo Sadovnik. Statt „Support“ stand im Gegensatz zu den anderen Abenden vor der Vorband für den Freitagabend im Programmheft „Tolle Gäste“. Und als solch ein toller Gast erwies sich Antje Schomaker, die Lieder aus „Snacks“ servierte, ihrem zweiten Album – nach „Von Helden und Halunken“.

Die Lieder werden mit Leidenschaft verfolgt. Foto: Kristoff Meller

Für die deutsche Indi-Pop-Musikerin und Songwriterin war es zugleich nichts Außergewöhnliches, vor einer deutschlandweit bekannten Band aufzutreten. Schon Johannes Oerding begleitete sie ein Jahr lang auf seiner Tour – und vor einigen Jahren auch Amy Macdonald als Vorgruppe. „Mit einer Mischung aus Talent, Energie und Humor schreitet ihre Musik unbeirrbar vorwärts – mit den richtigen Leuten, im eigenen Rhythmus, für die eigene Geschichte“, wurde im Programmheft nicht zu viel versprochen.

Schomaker servierte hörenswert „Snacks“. Foto: Kristoff Meller

Was noch folgt

Mit dem Auftritt von Schomaker war Halbzeit der Marktplatz-Konzerte. Die zweite Halbzeit läuteten die „Sportis“ ein, die am Folgetag deutlich weniger Reisekilometer zurücklegen mussten. Sie bleiben im Süden, am Samstag treten sie beim Hohentwielfestival in Singen auf.

Am Samstagabend ist in Lörrach noch Chris Isaak an der Reihe, Jess Glynne bildet den Abschluss auf der Marktplatzbühne. Danach geht es noch für drei Abende in die Verlängerung auf den Weiler Vitra Campus, wo nächste Woche James Blunt die dortige Triple-Reihe eröffnet.