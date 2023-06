„Stimmen on Tour“ in Steinen Rotzlerwerk wird zur Konzertbühne

Bei „Stimmen on Tour“ werden Mikrofone, Strahler und ganze Bühnen in einen Lastwagen gepackt und gehen auf die Reise in die Dreilandregion rund um Lörrach, um an kleinen, feinen Orten Live-Musik zu präsentieren. Nicht zu vergessen sind die Musiker, die ihre Koffer ebenfalls schultern und mit dem Burghof Team als rollende Musikgesellschaft 2023 bereits zum achten Mal auf die Reise gehen, heißt es in der Ankündigung weiter. Es ist das erste Mal, dass das Rotzlerwerk zum Spielort wird.

Zum Programm: Die Musik von Marala zaubere mit ihrem dreistimmigen Gesang und der harmonischen Begleitung Bilder aus Katalonien, den Balearen und aus der Marina Alta in die Köpfe der Zuhörer, versprechen die Veranstalter. Die drei Musikerinnen und Komponistinnen Selma Bruna, Clara Fiol und Sandra Monfort vereinten die Tradition ihrer Heimat mit modernen Klängen und Konzepten.