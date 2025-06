Stimmenfestival: BAP zieht in Lörrach

Es gibt Neues

Stillstand darf es offenbar auch nicht in der Festivallandschaft geben. So wird diesmal entsprechend dem Burghof-Podcast erstmalig „Stimmen on air“ geboten, erzählt der Pressesprecher. Der Podcast wird dabei zum live-Erlebnis. Bei live aufgezeichneten Gesprächen geht es unter anderem um Kultur in Zeiten der Veränderung, um die Stadt als Möglichkeitsraum, um Relevanz und um Förderpolitik. Festivalintendant Timo Sadovnik und Elisabeth Weiß-Sinn sprechen mit Gästen wie der Kuratorin und Wissenschaftlerin Sascia Beiler unter dem Titel „Kultur neu denken in Zeiten der Ressourcenknappheit“. Es geht also um Themen, die das Lörracher Stimmenfestival unmittelbar betreffen.

Die Security

Das Thema Sicherheit steht bei allen öffentlichen Veranstaltungen stärker im Fokus als früher. Mit der Security-Mannschaft sei man sehr zufrieden. Die Regeln für den Marktplatz bleiben wie im vergangenen Jahr bestehen. Neu ist: Es dürfen auch nicht mehr kleine, geöffnete Trinkflaschen mit aufs Festivalgelände genommen werden. Das habe wie alle Maßnahmen der Security nichts mit Schikane zu tun, betont Lorenz. Hier gehe es darum, dass die Flaschen nicht zu potenziellen Wurfgeschossen werden können.

Auf einen Blick

Eröffnung

des Festivals ist am Donnerstag, 26. Juni, um 20 Uhr im Lörracher Burghof mit dem Wiener Voodoo Jürgens,

Die Marktplatzkonzerte

finden vom 16. bis 20. Juli statt mit: James Bay, Zaz, The Beach Boys, BAP und Faithless.