Stimmenfestival: Sommer, Sonne, Sangesfreude

Zwar lag die Zahl der Sängerinnen und Sänger mit etwa 900 leicht unter der Vorjahresmarke, und auch bei den Veranstaltungsorten gab es Abstriche: So blieb es am Chesterplatz diesmal ruhig, während neben dem Burghof zwar gesungen wurde, allerdings ohne Bühne. Der Gesangstag habe wie das gesamte Stimmen-Festival einige Einschnitte hinnehmen müssen, erklärte Festivalleiter Timo Sadovnik bei der Eröffnung gemeinsam mit Oberbürgermeister Jörg Lutz. Ziel sei es aber, in Zukunft „wieder mehr in die Breite zu gehen“, so Sadovnik.

Gemeinsam warmsingen

Bevor die Stimmen im Laufe des Tages zu Höchstform aufliefen, hieß es zunächst einmal: gemeinsam einsingen. Drittklässler der Hebelschule unter der Leitung von Katrin Braun hatten Kanons wie „Bruder Jakob“ und „Sia bilu“ vorbe-reitet und sorgten dafür, dass das Publikum auch stimmlich aufgewärmt in den Tag startete.