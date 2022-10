Stockholm Nobelpreisträger in Chemie werden bekanntgegeben

Nach dem Preis in Chemie ist zunächst Halbzeit bei den diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben. Am Donnerstag folgt der Preis in Literatur, am Freitag dann der Friedensnobelpreis, der als einziges nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben wird. Zum Abschluss werden am kommenden Montag dann die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Der Preis wurde nicht von Nobel, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet.