Stoff-Kunst in Lörrach: VBK zeigt Ausstellung Stoffart im Dreiländermuseum

Susanne Allgaier

Susanne Allgaier geht in ihren Arbeiten Erinnerungsspuren nach. Zeit und Vergänglichkeit, Licht und Schatten wirken in ihren Objekten und Installationen. Seien es die hundertfachen Schnüre, taktile Erfahrungen, die von der Decke fließen, und in die der Besucher ausdrücklich eingreifen, sie erspüren kann; oder die gesammelten Pflastersteine aus ganz Europa, die sie in schützende Stoffe einnäht – Steine, die eine Geschichte haben. An anderer Stelle näht sie Negativstreifen von Filmen zu einem Kleid zusammen, auf die Fotos sind historische Geschehnisse gebannt.

Karin Langendorf

Karin Langendorf aus Rheinfelden ist eigentlich gelernte Drechslerin. Durch die Fertigung von Klöppeln erwachte ihr Interesse für dieses Handwerk. Spitze hat eine beeindruckende Geschichte in Europa – eine höchst aufwendige Kunst. Für Maria Theresias Hochzeitskleid arbeiteten 50 Klöpplerinnen ein Jahr lang, erzählt Langendorf. Sie selbst hat das komplizierte Handwerk gelernt und übersetzt die alte Technik in unsere Zeitsprache. Entstanden sind filigrane Schalen mit Lichtdurchbrüchen und faszinierendem Schattenwurf.

Filigrane geklöppelte Schalen Foto: Gabriele Hauger

Eva Rosenstiel

Eva Rosenstiel aus Freiburg zeigt Fotografien, meist auf Aludibond, in ganz unterschiedlichen Formaten, darunter viele Serien. Diese werden mit Stoffen in Öl übermalt, oft in starkem Aufstrich, vor verblassendem Hintergrund, so dass sie geradezu dreidimensional wirken.