„Stofftruhe“ in Schopfheim: Traditionsgeschäft geht in neue Hände über

Seit 1982 gibt es die „Stofftruhe“, ein Fachgeschäft für textile Handarbeit in all ihren Facetten, doch am heutigen Samstag steht ein Wechsel an: Barbara Weiss übergibt dann bei einer Feier die Geschäftsführung an Simone Engelsberger. Gefeiert wird von 11 bis 14 Uhr im Geschäft an der Friedrichstraße. Kunden und Neugierige sind dazu eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden.