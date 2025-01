Stolperfallen in Wyhlen: Gutgemeint, aber offenbar gefährlich

An der Hebelschule bewährt: Was Halfter meint, sind die wenige Zentimeter hohen Steinquader, die die Gemeinde zur Begrenzung der Parkplätze vor der Bäckerei an der Straße „In den Abtsmatten“ einbauen ließ. Diese sollen eigentlich verhindern, dass Autos zu nah in Richtung der Häuser – und damit auf den Gehweg – gestellt werden beziehungsweise in diesen hineinragen. Solche Quader sind zum gleichen Zweck auch vor einigen Jahren entlang der Eisenbahnstraße in Höhe der Kita Hebelschule verlegt worden .

Bürgermeister Tobias Benz bekundete im Technischen Ausschuss, dass die Kommune derzeit keine Veranlassung sehe, die Erhöhungen vor der Wyhlener Kunzelmann-Filiale und der Sparkasse wieder zu entfernen. Dass es zu Stolper-Vorfällen gekommen ist, sei schon Gegenstand von Gesprächen gewesen. Benz zufolge soll der Bereich besser ausgeleuchtet werden. Zudem denke man über zusätzliche Markierungen nach, um die Steinkanten noch besser sichtbar zu machen. Der Rathauschef sieht die Gemeinde Grenzach-Wyhlen im Falle von weiteren stolperbedingten Unfällen aber nicht in Haftung kommen. Vielmehr baut Benz nach eigenem Bekunden darauf, „dass sich das eingroovt“, also einspielt, wie er es im Ausschuss formulierte.