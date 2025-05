Stolperschwelle in Lörrach verlegt: Zum Gedenken an die Deportierten aus der Justizvollzugsanstalt

Bewegende Klänge von Oskar Szutenberg, links Michael Völkel, Leiter der JVA Freiburg Foto: Gabriele Hauger

Es waren meist jüdische Bürger, die bei ihren verzweifelten Fluchtversuchen in die Schweiz aufgegriffen und zunächst im Gerichtsgefängnis inhaftiert wurden. Doch auch Regimegegner saßen hier ein – so Friedrich Kuhn aus Lörrach, der denunziert wurde. Sein Sohn Herbert ist auch zur Zeremonie gekommen – gedenkt mit zitternder Stimme an seinen Vater, dem er hier vor dem Gefängnis in die Augen schaute. Sein Vater hat überlebt – die meisten anderen nicht.

In ehrendem Gedenken

Daran erinnerte in sehr emotionalen Worten Margarete Kurfeß in Vertretung des Oberbürgermeisters. „Ich spreche in tiefer Demut, in ehrendem Gedenken“, sagte sie vor Vertretern aus Politik, Gesellschaft, Kultur und von der jüdischen Gemeinde. Sie erinnerte an „das düsterste Kapitel unsere Geschichte“. Das Gefängnis, eigentlich ein Ort der Gerechtigkeit, wurde zum Teil eines menschenverachtenden Systems. „Hier begann für unschuldige viele Männer, Frauen und Kinder ihr letzter Weg.“ Dies solle Mahnung sein, betonte Kurfeß. Es sei wichtig, dass es Menschen gebe, die daran erinnern, dankte sie auch den Vertretern der AG Erinnerungskultur. „Viel zu viele schwiegen damals. Wir müssen als Gesellschaft wachsam sein“, betonte sie.