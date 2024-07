Stolpersteine auch für Grenzach-Wyhlen: Den Opfern ihre Namen zurückgeben

Mit der aktuellen Ausstellung „Leben am Grenzzaun“ in der Römervilla wird aufgezeigt, dass das durch die Nationalsozialisten verursachte Leid nicht nur in fernen Großstädten, sondern auch direkt hier in den kleinen Gemeinden am Hochrhein präsent war. Im Gemeinderat berichtete Axel Huettner, wie er einst in Frankfurt durch einen sogenannten Stolperstein auf die Geschichte der Familie Bodenheimer aufmerksam geworden sei, welche von den Nationalsozialisten ermordet worden war.