Stolpersteine in Grenzach-Wyhlen: Damit die Opfer nicht vergessen sind

Huettner betonte eingangs, dass für alle bekannten Opfer des NS-Regimes in der Doppelgemeinde Steine folgen sollen. Die Gründe hinter den Schicksalen seien verschiedene, nicht nur religiöse. In Folge der Niederlage im Ersten Weltkrieg mussten Deutsche 1919 das Elsass verlassen. Dies betraf auch Salomon und Josephine Bloch, die viele Jahre in Saint-Louis gelebt hatten und dann in Grenzach an der Basler Straße mit ihren beiden Kindern Karl und Toni eine neue Heimat fanden. Selbstverständlich für diese Zeit hatte die Familie Kriegsanleihen gekauft, um den Staat zu unterstützen, was nach dem Krieg nichts mehr wert war. Karl Bloch hatte außerdem in der kaiserlichen Armee gedient und war mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet aus dem Krieg heimgekehrt.

Schwester Toni zog infolge der Wirtschaftskrise der 1920er mit ihrem Mann Leopold Stein sowie den beiden Söhnen ebenfalls in die elterliche Wohnung zurück. Die Familien gehörten zum Dorfleben. Die Jungs spielten in Grenzach Fußball. Toni wurde sogar Taufpatin des späteren „Ziel“-Wirts Eugen Stolz.