Stolpersteine zum Gedenken: Lörrach: für immer ein Teil der Familie

Drei weitere Verwandte überlebten die Nazidiktatur: Alfreds Mutter Friedericke Bodenheimer, seine Schwiegermutter Babette Model und seine Schwester Clementine Mayer. Bis zur Deportation aller jüdischen Bürger aus Baden und der Saarpfalz ins Lager Gurs in Frankreich im Oktober 1940 lebten sie im Haus in der Tumringerstraße 260, das Bodenheimer auf Verlangen der Behörden als „Haus in jüdischem Besitz“ deklariert hatte. Die drei Frauen kamen – aus bislang nicht genau geklärten Gründen – frei und überlebten. Friedericke Bodenheimer und Clementine Mayer blieben in Frankreich. Babette Model emigrierte über Kuba nach New York zur Familie.