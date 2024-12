Strafvollzug Empörung in USA: Gefängniswärter prügeln Häftling zu Tode

Bürgerrechtler prangern "Kultur der Gewalt" an

Eine Anwältin der Hinterbliebenen prangerte an, Brooks sei "gewaltsam zu Tode geprügelt worden von Beamten, deren Job es war, seine Sicherheit zu gewährleisten". Für seine Angehörigen seien die Aufnahmen schwer zu ertragen, aber nun könne sich die Öffentlichkeit wenigstens ein eigenes Bild machen.

Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten zeigte sich "fassungslos" ob der dokumentierten Gewalt, die zuständige Aufsichtsbehörde kündigte "institutionelle Reformen" an. Bürgerrechtsgruppen wie die American Civil Liberties Union (ACLU) forderten energische Schritte gegen die "Kultur der Gewalt" und Verantwortungslosigkeit in New Yorker Gefängnissen - in der Haftanstalt Marcy seien die Missstände seit Jahren bekannt.

Tatsächlich hielt ein unabhängiger Untersuchungsbericht der Correctional Association of New York (CANY) im Oktober 2022 fest, dass Misshandlungen durch Gefängniswärter und rassistische Diskriminierung in Marcy laut Schilderungen von Insassen an der Tagesordnung seien. Der "New York Times" zufolge sind die meisten Häftlinge Schwarze und Latinos, mehr als 90 Prozent der Bediensteten aber weiß.

CANY-Direktorin Jennifer Scaife sagte nach Ansicht der Videoaufnahmen, es sei "einfach nur abstoßend", dass einige Beteiligte auch noch amüsiert wirkten, während Brooks vor ihren Augen zu Tode geprügelt werde.