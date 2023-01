18 Jahre lang habe er sich ängstlich im Schrank versteckt. Er bezieht sich damit auf die englischen Redewendung fürs Coming-out ("to come out of the closet"; auf Deutsch: aus dem Schrank kommen).

Schnapp hatte im Juli dem US-Magazin "Variety" gesagt, dass sein "Stranger Things"-Charakter Will schwul sei. "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich gedacht hatte", schrieb er nun neben sein Tiktok-Video. In den Kommentaren drückten viele ihre Unterstützung für den Schauspieler aus.