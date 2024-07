Straßenbau: Inzlinger Straße wird ausgebaut

Die Bodenverhältnisse

Denn: Die Auslastung des Mischwasserkanals bewege sich an der Obergrenze, so Wusu. Neben der in Teilabschnitten geplanten Verlegung eines neuen Regenwasserkanals wäre es vor Ort hilfreich, wenn die Beschaffenheit des Erdreichs Versickerung zuließe. Indes: Die Lehmeintragungen im Untergrund kämen diesem Ansatz nicht entgegen, sagte Wusu. Um konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, sind noch tiefer gehende Planungen notwendig. Geprüft werde auch, inwieweit die Asphaltdecke etwa durch „Rigolen“ – Pufferspeicher, in denen Regenwasser langsam versickert – flankiert werden kann. Klar sei, so Wusu und die stellvertretende Fachbereichsleiterin Saskia Trefzer, dass die Entwässerungssituation der Straße verbessert werden muss.

Ob der angedachte Gehweg – er soll den Straßenabschnitt zur Waldorfschule hin sicherer machen – gebaut werden kann, hänge unter anderem von den Platzverhältnissen im Straßenraum ab. Damit würde, so Neuhöfer-Avdic, eine Reduzierung der Parkplätze entlang der Inzlinger Straße einhergehen.

Und: Geprüft wird gleichzeitig die Anpflanzung neuer Bäume.