Straßenfest Schönau: Blitzer sorgt für Lacher

Wenn die Stadtmusik Schönau ihr Straßenfest feiert, können auch schon einmal Wetterkapriolen mit im Spiel sein. Am vergangenen Wochenende war es zwar am Samstagabend recht kühl, was jedoch der Stimmung keinen Abbruch tat. Der Sonntag lockte dann bei herrlichem Sonnenschein viele Feierfreudige ins Schönauer Tal, die bei toller musikalischer Unterhaltung das bekannt gute Mittagessen der Schönauer Stadtmusikanten genießen wollten. Dicht gedrängt saßen die Menschen unter den großen Kastanien und klatschten eifrig bei den Musikdarbietungen mit. Auch laute Zugaberufe konnte man hören, als die Hebelmusik Hausen, die zum Frühschoppen aufgespielt hatte, sich auf den Heimweg machen wollte. Danach spielte der Musikverein Sallneck auf. Selten sei der Verein im Oberen Wiesental, sagte der Vorsitzende Christoph Friedlin, umso mehr freue man sich, im „gelobten Land“ in Schönau spielen zu dürfen. Ein Zwinkern ging hier Richtung Pfarrer Helmut Löffler, der bei dem Fest „vor dem Münster des Wiesentals“ Mariä Himmelfahrt natürlich auch dabei war. Entsprechend hatte der Musikverein den „Festmarsch“ von Johann Strauß gespielt, wie Friedlin hervorhob. Viele fleißige Bedienungen liefen über den Platz zwischen Rathaus und Gymnasium, um die Speisen an die Tische zu bringen. Schlangen bildeten sich sowohl am Bierbrunnen als auch in der Kaffeestube, hier gab es ein großes Angebot an Torten und Kuchen. Gab es früher auch schon einmal eine „Fotobox“ bei den Festen, in der sich meistens die jüngeren Festbesucher ablichten ließen, stand an diesem Wochenende eine mobile Blitzeranlage beim Rathaus, die tatsächlich in Richtung Küche gerichtet war. Ein Grinsen überzog die Gesichter bei deren Anblick, hing doch neben der Blitzeranlage ein Schild: „Fotobox, bitte lächeln!“